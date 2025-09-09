Un ataque con drones de paramilitares deja sin luz amplias áreas de Jartum y Omdurmán

Según informaron a EFE fuentes de seguridad sudanesas, los drones impactaron a primera hora de la mañana en las centrales de electricidad de Markhiyat, en el noroeste de Omdurmán, así como la de Qari, en Jartum Bahari (norte), que alimentan amplias áreas de la capital.

"Como resultado, se cortó el suministro eléctrico en muchas zonas de Omdurman y Jartum Bahari", aseguraron las fuentes, sin informar de víctimas.

Apuntaron que otros blancos del ataque fueron "la zona militar de Wadi Saydna" y "la fábrica de Industrias de Defensa de Yarmouk", que se encuentra fuera de servicio desde el comienzo de la guerra, en abril de 2023, ambos ubicados al norte de la capital.

Esos ataques, no comentados aún por las FAR, se producen en medio de intensos combates entre los paramilitares y el Ejército regular por el control de áreas ubicadas en el estado de Kordofán (centro-sur), estratégicas para el avance de los militares hacia la extensa región occidental de Darfur.

El Ejército sudanés recuperó Jartum en marzo pasado y expulsó a los paramilitares hacia el oeste, y desde entonces intenta reparar y rehabilitar las instituciones vitales en la capital destruidas por la guerra, en particular el aeropuerto internacional y las centrales de agua y electricidad.

Los paramilitares han atacado en varias ocasiones con drones numerosos puntos civiles y militares de relevancia estratégica en ciudades controladas por el Ejército, incluidos el puerto de Port Sudan (este), y centrales eléctricas de esa ciudad y de Omdurman.

Debido a ataques similares, el Ministerio de Energía de Sudán ordenó a principios de este mes el cese de las operaciones del campo petrolífero de Heglig, fronterizo con Sudán del Sur, y que contiene la mayor planta de procesamiento de petróleo de ese país.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.