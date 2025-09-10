Abatido un disidente de las FARC implicado en el ataque que mató a 13 policías en Colombia

Bogotá, 10 sep (EFE).- El jefe guerrillero Jorge Iván Salazar, alias Guillermino, quien supuestamente fue uno de los responsables del ataque contra un helicóptero antinarcóticos que en agosto pasado dejó 13 policías colombianos muertos, fue abatido en una zona rural de Antioquia (noroeste), informó este miércoles la Policía.