Buque destructor de EE.UU. regresa a Panamá como parte de la cooperación en seguridad

El USS Sampson es un destructor lanzamisiles que estuvo hace alrededor de una semana en Panamá y se estacionó en la zona conocida como Amador, frente a la entrada por el Pacífico del Canal de Panamá, el cual no cruzó.

El buque se encuentra nuevamente en Amador y fuentes de la vía interoceánica informaron a EFE que no ha programado ningún tránsito.

"¡El USS Sampson ha llegado a Ciudad de Panamá! Como parte de nuestra fuerte cooperación en seguridad con el Gobierno y el pueblo de Panamá, la Embajada recibe regularmente buques militares, aeronaves e intercambios de EE.UU.", escribió la delegación diplomática en sus redes sociales.

Panamá y Estados Unidos trabajan "juntos para fortalecer nuestro compromiso compartido de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna".

"Esta visita refleja la amistad duradera y la estrecha cooperación entre nuestras naciones - una relación que valoramos profundamente", agregó la Embajada de Estados Unidos en su mensaje en redes sociales.

Otro buque de guerra, el USS Lake Erie, sí cruzó el 29 de agosto el Canal de Panamá, en momentos en que EE.UU. ha desplegado barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas.

Fuerzas especiales de Panamá y EE.UU. desarrollan actualmente en territorio panameño unos ejercicios iniciados en julio pasado, en el marco de la cooperación para la defensa del Canal interoceánico y otras estructuras del país centroamericano, que implican la presencia de dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook.