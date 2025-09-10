Ciudad de México reporta tres fallecidos y setenta heridos por explosión de camión de gas

En declaraciones a los medios de comunicación desde el lugar del siniestro, Brugada informó del fallecimiento de las tres personas y aumentó a setenta el número de personas lesionadas (previamente había reportado 57), además de 28 vehículos afectados y afirmó que están en marcha los peritajes a cargo de la Fiscalía capitalina.

"Hasta ahorita tenemos resultados siguientes: setenta personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres y 16 mujeres de estas setenta personas lesionadas; lamentablemente informamos que tres personas fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidos", declaró Brugada.

En tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con los familiares de "tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa".

Apuntó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con Brugada y las autoridades de la Ciudad de México para atender a los afectados.

Al tiempo que expresó su reconocimiento a los cuerpos de emergencia que trabajaron en este lamentable suceso.

Ante la inquietud y preocupación de los familiares, Brugada dijo que se va a publicar la lista de las personas, "de las 68 que tenemos su nombre y algunos datos, es una lista preliminar, que se tiene que verificar, pero consideramos muy importante que lo que tenemos pueda ser dado a conocer porque hay mucha inquietud en la población de quiénes fueron, quiénes resultaron heridos".

Precisó que el camión ya fue identificado y forma parte de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

En ese sentido, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó en un comunicado que la citada empresa "no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado".

Sobre el paradero del conductor del vehículo, las autoridades señalaron que está con vida y es atendido como parte de las personas lesionadas.

El accidente que ocurrió alrededor de las 14:30 horas (20:30 GMT) provocó en los heridos, según las autoridades, quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones.

Tras el accidente y los primeros informes, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, explicó que la explosión "ocurrió con una pipa con capacidad de 49.500 litros de gas (...) y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema".

Videos en redes sociales de personas y conductores cercanos al accidente registraron el momento de la volcadura, la fuga de gas y la explosión con una llamarada de enormes proporciones.

Como consecuencia, se cerraron distintas vialidades en la zona donde se unen la capital del país con el vecino Estado de México, mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas.

El accidente ocurrió en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la capital, una zona de gran tránsito vehicular.