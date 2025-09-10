El festival IberoDocs arranca en Escocia con un filme sobre migración en EE.UU.

Hasta el 28 de septiembre, IberoDocs ofrecerá 19 días de programación en Edimburgo, Glasgow y, por primera vez, en Dundee, una ciudad costera al este de Escocia.

En total, el certamen reúne 15 artistas iberoamericanos en persona, 11 documentales y nueve estrenos en Escocia, además de conciertos, encuentros y una exposición de arte.

"Es la primera vez que llegamos a Dundee y celebramos una programación centrada en el mar como espacio de reflexión y conexión", explicó a EFE la directora del festival, Mar Felices.

La inauguración corre a cargo de 'Home Is Somewhere Else', un filme que aborda el desplazamiento forzado a través de la animación y la poesía.

"Queríamos presentar en el Reino Unido una película que fluye entre distintos géneros -documental, animación y poesía- con un contenido muy potente sobre el desplazamiento forzado, un tema muy relevante en nuestra actualidad, y al mismo tiempo dar voz a la comunidad latinoamericana en Escocia", señaló Felices.

El programa de esta edición incluye, entre otros títulos, 'Neirud', de la brasileña Fernanda Faya, sobre una pionera luchadora lesbiana en un circo femenino; 'To Our Friends', del madrileño que retrata a una joven dividida entre la rebeldía y el teatro; 'The Boy and the Suit of Lights', de la española Inma de Reyes, que aborda los sueños y tensiones en torno al toreo; y el estreno internacional de 'María la Portuguesa', del granadino Eduardo Montero, acompañado de música en directo.

Con la mirada puesta en el mar y en historias de búsqueda, identidad y pertenencia, el programa incluye también la nueva sección medioambiental 'El Mar', una clase maestra en Glasgow a cargo de la cineasta María Goya Barquet, directora del cortometraje 'Hello Sea', y una exposición de arte titulada 'Womanhood & Fear', que se podrá visitar en dos bibliotecas de Edimburgo durante todo el certamen.

"Nuestro objetivo es acercar la cultura iberoamericana al público escocés a través de historias humanas que generan empatía y diálogo", dijo Felices.