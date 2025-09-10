El Reino Unido y Ucrania acuerdan el desarrollo conjunto de drones y tecnología militar

El ministro británico de Defensa, John Healey, presentará la primera iniciativa este jueves en la feria internacional de armamento DSEI en Londres: el dron interceptor 'Proyecto OCTOPUS', que se fabricará en este país y se entregará a Ucrania para reforzar su defensa frente a la invasión rusa.
Esos drones son más económicos que los misiles convencionales y eficaces para neutralizar los ataques aéreos rusos, como los recientes que violaron el espacio aéreo polaco, indicó Defensa en un comunicado.
El acuerdo permite la colaboración entre empresas británicas y ucranianas y el desarrollo conjunto de propiedad intelectual, potenciando la industria de defensa y la innovación tecnológica, señaló.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, destacó que "la asociación une la capacidad británica y ucraniana para generar tecnología de defensa avanzada y apoyar la lucha de Ucrania contra la agresión rusa".
Healey apuntó que el acuerdo "da a la industria británica acceso a los últimos diseños, apoya la defensa de Ucrania y muestra cómo la cooperación militar puede impulsar la innovación tecnológica".
El ministro acogió este martes y miércoles en Londres sendas reuniones del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (formato Ramstein) y de aliados E5, donde se revisó la ayuda militar a Kiev.
El Gobierno británico anunció que el Fondo Internacional para Ucrania que gestiona el Reino Unido superó los 2.000 millones de libras (2.310 millones de euros) en compromisos de ayuda.