España ve necesaria firmeza ante violación rusa del espacio polaco, pero no precipitarse

"Y esto es lo que vamos a hacer, es lo más eficaz y eso es lo que estamos haciendo todos", subrayó el responsable de la diplomacia española en los pasillos del Congreso de los diputados.

Albares señaló que la violación "flagrante" del espacio aéreo polaco esta madrugada con drones, que fueron derribados, evidencia "una escalada" en esta guerra.

Rusia, en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia, empleó más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones y, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra el territorio polaco se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

El ministro quiso también dejar muy claro que España "quiere la paz, trabaja por el alto el fuego incondicional, pero también por la seguridad, muy especialmente la de Europa y los europeos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después, Albares habló con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, al que ha trasladado la solidaridad de España, subrayando en las redes sociales el mismo mensaje de que los europeos y los aliados de la Alianza Atlántica están unidos y protegen la paz y la seguridad del continente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En respuesta a las acusaciones sobre esa incursión con drones en el espacio aéreo polaco, el Ministerio de Defensa de Rusia, en un comunicado publicado en Telegram, declaró hoy que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia.