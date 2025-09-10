Francia amanece con bloqueos en autopistas en una jornada de protestas contra los ajustes

Al menos 75 personas habían sido detenidas sólo en París y en su área metropolitana antes de las 8.00 de la mañana, según la Prefectura de Policía, que ha aplicado las directrices del ministro del Interior, Bruno Retailleau, para intervenir rápidamente y tratar de impedir que se cumpla la consigna de los manifestantes, 'bloqueemos todo'.

Precisamente en París las fuerzas del orden han intervenido para evitar el bloqueo del periférico (la ronda de circunvalación de la ciudad) en al menos dos puntos estratégicos al este y al norte de la ciudad, en la Puerta de Bagnolet, y en la Puerta de la Chapelle.

En ambos puntos, la circulación ha estado al menos momentáneamente por la acción de manifestantes que montaron barricadas.

En Nantes o en Rennes (oeste), la circulación ha quedado cortada en los periféricos, según Bison Futé, el organismo de información sobre el tráfico.

En Rennes, los antidisturbios han recurrido a gases lacrimógenos para tratar de dispersar a varios cientos de manifestantes en uno de los intercambiadores de la autopista de circulación que estaba cortada.

Los medios de comunicación han dado cuenta también de otros cortes de circulación en autopistas en diferentes puntos de la geografía francesa como en Lyon (en la M7) a la altura de la estación de Perrache o en Poitiers (en la A10), según indicó la concesionaria Vinci en su cuenta de X.

En Marsella, varios cientos de personas han montado desde primera hora de la mañana barricadas para interrumpir la circulación de vehículos o del tranvía.

Retailleau, que ha acudido de madrugada a Rungis, el centro de abastos de París y su región a una quincena de kilómetros de la capital, ha indicado que un incendio de cables había provocado la interrupción del tráfico ferroviario entre Toulouse y Auch (suroeste)

El ministro conservador ha denunciado las incitaciones por parte de La Francia Insumisa (LFI) para alimentar la protesta. En declaraciones a la prensa ha señalado que "hay una recuperación muy política que sin duda ha conducido a una forma de desmovilización de los que no querían verse mezclados en una instrumentalización. Pero el riesgo son movimientos más intensos".

Cientos de acciones están previstas por todo el país durante el miércoles por los organizadores de la protesta, que surgió en las redes sociales y a la que se han sumado algunos sindicatos y formaciones políticas, en particular de la izquierda radical, contra los planes de ajuste del Gobierno de François Bayrou, el primer ministro que cayó el lunes en una moción de confianza.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha contabilizado esta mañana 700 acciones en empresas o en infraestructuras estratégicas del país.

Retailleau ha movilizado a 80.000 policías y gendarmes para tratar de hacer frente a estas acciones, que se producen en plena crisis política, sólo unas pocas horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara el nombramiento como nuevo primer ministro de uno de sus más fieles lugartenientes, el hasta ahora titular de Defensa, Sébastien Lecornu.