Grupo español Inditex ganó un 0,8 % más en su primer semestre fiscal y nuevo bate récord

Según informó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, la mayor empresa española cotizada experimentó en ese periodo una ralentización en el constante incremento de sus ganancias (el avance del beneficio superó el 10 % en 2024) y de su facturación.

La cifra de negocios marcó el récord de 18.357 millones de euros, un 1,6 % más en relación con la mitad del curso pasado (7,2 % más en 2024); en tanto que el resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 1,5 %, hasta 2.791 millones.

Solo en el segundo trimestre, el beneficio neto ascendió a 1.486 millones frente a los 1.474 millones del mismo periodo de 2024, con una moderación en el incremento interanual del 0,8 %.

Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 5,1 % en el semestre fiscal y las previsiones de Inditex para los próximos meses son optimistas, con unas ventas ya cerradas en tienda y en línea a tipo de cambio constante que crecieron un 9 % entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre respecto al mismo periodo de 2024.

El gigante español, que engloba siete marcas, abrió tiendas en 35 mercados entre febrero y julio, hasta sumar 5.528 establecimientos.

En cuanto a las ventas por formatos, las ventas de Zara y Zara Home ascendieron en el semestre a 13.150 millones de euros (127 millones más que en el mismo periodo de 2024), y solo Massimo Ditti frenó sus ingresos con 895 millones facturados, frente a los 904 del primer semestre del año pasado.