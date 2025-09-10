La inflación interanual en Egipto se desacelera y se sitúa en el 11,2 % en agosto

El Cairo, 10 sep (EFE).- La tasa de inflación interanual de Egipto se desaceleró nuevamente en agosto de 2025 y se situó en el 11,2 %, frente al 13,1 % registrado en julio, cifra que contrasta con el 25,6 % de inflación interanual registrado en el mismo mes del año anterior, según datos publicados este miércoles por la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas de Egipto (CAPMAS).