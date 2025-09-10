La presidenta de la Eurocámara, "conmocionada por el terrible asesinato" de Kirk

Bruselas, 11 sep (EFE).-La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, aseguró sentirse " conmocionada por el terrible asesinato" del comentarista conservador Charlie Kirk , tras recibir un disparo en un evento celebrado en la Universidad de Utah (Estados Unidos).