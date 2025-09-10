Mueren 3 migrantes que intentaban llegar en patera a Inglaterra y hay 3 desaparecidos

El prefecto, Laurent Trouvet, que se desplazó al puerto de Boulogne sur Mer para supervisar el dispositivo de rescate, destacó en un mensaje en su cuenta de X que "las redes de traficantes tienen la responsabilidad de estas tragedias" y que "el Estado está determinado a combatirlas".

En una conferencia de prensa, Trouvet precisó que dos de los muertos en el naufragio de una embarcación cerca de Sangatte son menores.

Por lo que se refiere a los tres desaparecidos, tienen que ver con otra tentativa para atravesar de forma clandestina el Canal de la Mancha desde Neufchâtel-Hardelot. Los servicios de rescate pudieron reanimar a una persona que estaba ahogándose.

Hasta mediados de agosto, las autoridades francesas habían contabilizado cerca de 4.500 migrantes a los que habían rescatado durante sus tentativas de llegar al Reino Unido por vía marítima.

La consigna en esos rescates es prestar ayuda sólo a los que lo solicitan y dejar continuar la travesía al resto para no hacerles correr riesgos con operaciones forzadas.

El pasado mes de agosto entró en vigor un acuerdo bilateral francobritánico "experimental" que prevé la posibilidad de que el Reino Unido devuelva a Francia migrantes que hayan entrado de forma clandestina, como una forma de desincentivar las travesías.

A cambio, el Reino Unido tiene que aceptar la llegada de un número equivalente de solicitantes de asilo que hayan hecho una demanda en línea siempre que no hayan intentado llegar en patera y tengan vínculos familiares en el Reino Unido.