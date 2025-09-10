Nepal reabre el aeropuerto de Katmandú tras 24 horas de cierre por los disturbios

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) anunció en un comunicado que las operaciones se reanudaban a partir de las 15:30 hora local (09:45 GMT), después de que el Ejército tomara el control total de las instalaciones para garantizar la seguridad.

El cierre, que se produjo el martes en el punto álgido de los disturbios, dejó varados a cientos de pasajeros, muchos de ellos nepalíes que regresaban al país para la temporada de festivales de otoño, una de las épocas de mayor afluencia del año, según informaron las aerolíneas.

El aeropuerto fue clausurado después de que grupos de manifestantes intentaran asaltar su zona restringida, lo que precipitó su control por parte de las fuerzas armadas.

Compañías nacionales como Buddha Air, la mayor operadora del país, informaron a EFE que planean reanudar por completo sus operaciones a primera hora del jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reapertura del aeropuerto es uno de los primeros signos de un intento de vuelta a la normalidad en Nepal, un día después de que el país se sumiera en el caos con la dimisión del Gobierno, el incendio de instituciones y una oleada de violencia que ha dejado al menos 25 muertos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El país permanece bajo un toque de queda nacional impuesto por el Ejército y sin Gobierno.