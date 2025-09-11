Detienen a una rusa por robar 223 tabletas de chocolate y comérselas

Según el comunicado oficial, las acciones de la mujer causaron un daño de 30.000 rublos (350 dólares) al local.

La detenida confesó que había cometido el robo para consumo propio.

Actualmente la mujer afronta una pena de cárcel de hasta dos años.

Hace unos días, dos adolescentes rusas de 15 y 16 años fueron amonestadas en la localidad siberiana de Prokópievsk por robar 77 helados de un puesto de venta callejero.

Las jóvenes, que daban un paseo nocturno por un parque, abrieron un refrigerador cubierto por una funda protectora y se llevaron 77 helados que se zamparon sin miramientos, precisó la Policía.

Tras la identificación de las infractoras, sus datos fueron registrados en la Policía y sus padres tendrán que responder ante la Justicia por "incumplimiento de sus obligaciones educativas".