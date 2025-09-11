La esposa de exsenador Bob Menéndez, condenada a 4 años y medio por participar en sobornos

La esposa del exsenador escuchó la sentencia entre sollozos y se presentó como una víctima de su marido.

Según quedó probado en los dos juicios separados contra los esposos, Bob Menéndez, que anteriormente fue sentenciado a once de años de prisión, aceptó junto a su mujer regalos millonarios por parte de Egipto y Catar a cambio de favores mientras él estuvo en el cargo.

Nadine Menéndez, de 58 años, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal de Nueva York, donde ya fue hallada culpable en abril de estas prácticas delictivas, cometidas entre 2018 y 2023 junto a su marido, quien fue congresista y senador por Nueva Jersey durante tres décadas, y también se desempeñó como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El juez Sidney H. Stein, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, limitó la sentencia a Nadine Menéndez al considerar que ésta sufrió una difícil infancia en su Líbano natal, que ha pasado por relaciones personales tóxicas y padece un cáncer de mama de grado 3.

La Fiscalía había solicitado que cumpliera al menos siete años de prisión, mientras que el Departamento de Libertad Condicional de EE.UU. recomendó una pena de ocho años.

Los fiscales afirman que Nadine Menéndez jugó un papel crucial en los delitos de su esposo como puente entre éste y tres empresarios de Nueva Jersey vinculados también a la trama de favores políticos.

Antes del anuncio de su sentencia, Nadine Menéndez se dirigió al tribunal entre sollozos para culpar en parte a su esposo, afirmando que se había dejado engañar por su poder y posición, y que se sentía obligada a hacer lo que él quería, reportaron medios locales.

"Nunca me hubiera imaginado que alguien de su nivel me pusiera en esta situación", afirmó la esposa de Bob Menéndez, según recogió la prensa.

Cuando en 2022 el FBI hizo una redada en su domicilio familiar de Nueva Jersey, encontró un descapotable en el garaje, trece lingotes de oro escondidos en una caja fuerte en su habitación, así como medio millón de dólares en billetes repartidos en toda la casa y escondidos incluso dentro de unas botas o en bolsillos de trajes.

Bob Menéndez (71 años) cumple una condena de 11 años tras ser declarado culpable el año pasado por cargos de soborno, extorsión y de, entre otros delitos, actuar como agente del gobierno egipcio para acelerar el acceso de ese país a la ayuda militar estadounidense como parte de una enrevesada red delictiva.