Londres nombra a James Roscoe al frente de embajada en EE.UU. tras la salida de Mandelson

La residencia oficial del 10 de Downing Street indicó hoy que Roscoe había sido nombrado "segundo" de la misión británica en Washington en 2022, pero ahora deberá asumir de manera provisional la responsabilidad de la legación diplomática una semana antes de la visita de Estado que hará el presidente de EE.UU., Donald Trump, al Reino Unido.

Trump llegará a este país el próximo 16 de septiembre por la noche para iniciar al día siguiente una visita de Estado de dos días en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde será recibido por los reyes británicos, Carlos III y Camila.

El secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, comunicó hoy a los diputados en la Cámara de los Comunes que el primer ministro, Keir Starmer, ordenó la destitución de Mandelson, después de las fuertes presiones de los partidos de la oposición por las revelaciones sobre su vínculo con Epstein.

En los últimos días, legisladores estadounidenses divulgaron varios documentos, entre ellos una carta en la que Mandelson, quien fue ministro para Irlanda del Norte en el Gobierno de Tony Blair, se refería a Epstein como su "mejor amigo", mientras que los medios han mostrado fotografías entre el ahora exembajador y el magnate.

La salida de Mandelson supone otro revés para el primer ministro, después de que la semana pasada Angela Rayner presentase su renuncia como viceprimera ministra y responsable de Vivienda a raíz de un escándalo por unos arreglos fiscales en la compra de un piso.