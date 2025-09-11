Ministro español "asombrado" por intención de UE de recibir antes a Ryanair que a España

"A mí me sorprende que el Comisario de Transportes reciba antes al magnate de Ryanair que al Gobierno de España", ha subrayado el ministro este jueves en declaraciones a los medios después de que el comisario Apostolos Tzitzikostas no haya respondido a sus peticiones para reunirse con él en el último año.

En una carta a Tzitzikostas, Bustinduy también ha expresado su "asombro" por esta cita prevista para el viernes, que se realiza nueve días después de que Ryanair anunciara un recorte de un millón de asientos en España para la temporada de invierno y después de que hace varios meses O'Leary llamara "loco" e "idiota" al ministro.

"Soy muy consciente de que hay intereses muy poderosos en juego y que multinacionales como Ryanair tienen mucho poder y se mueven muy bien en los lobbies, en las altas esferas, y en los vericuetos del poder", ha insistido el ministro, que ve un "chantaje" y un "ataque" en la reducción del número de plazas de la aerolínea de bajo coste en los aeropuertos españoles ante el incremento de las tasas que cobra Aena -gestora de los aeropuertos españoles- a las compañías.

Del mismo modo, ha denunciado que la cita se produzca tan sólo unos días después de que O'Leary mostrara públicamente su convencimiento de que la Comisión Europea abrirá un procedimiento contra el Gobierno español por las sanciones impuestas por Consumo.

Bustinduy asegura que no va a ceder "un centímetro" en la defensa de los intereses de los consumidores frente a las grandes multinacionales y que "pase lo que pase", incluso si sucediera "el hecho absolutamente sorprendente y gravísimo" que sería que la Comisión se pusiera "del lado de las multinacionales y no de los ciudadanos europeos".

Ha insistido en que "está muy tranquilo" tras la multa de 107 millones de euros que impuso Consumo a la compañía por prácticas abusivas contra los consumidores, como cobrar un extra por el equipaje de mano o por sentarte al lado de niños u otras personas que requieran cuidados.

Además, ha recordado que asociaciones de consumidores de hasta doce países europeos han expresado a la Comisión Europea la necesidad de poner coto a los "abusos" de las aerolíneas y que el Parlamento Europeo votó en contra de legalizar el cobro del equipaje de mano a finales de junio.