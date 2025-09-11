Ministro español habla en japonés a inversores en Tokio en busca de opciones de negocio

Durante su introducción de unos dos minutos en japonés, Cuerpo expuso su convencimiento de que el encuentro, un desayuno de trabajo en el hotel Okura de Tokio, será "una puerta" para abordar nuevas oportunidades de negocio y elaborar una visión conjunta del desarrollo económico de ambos países.

"Sigamos trabajando juntos para convertirnos en una fuerza de crecimiento mutuo", dijo Cuerpo en japonés, apoyándose de un texto escrito, y agradeció y se mostró "honrado" ante los asistentes por su participación el pasado abril en España en el foro Invest in Spain (Invertir en España).

"El encuentro de hoy será, sin duda, una herramienta importante para fortalecer aún más los lazos entre ambos países y abrir nuevas vías de inversión", añadió.

El ministro se dirigió a un grupo de representantes de grandes empresas niponas como Hitachi, Mitsubishi, Itochu, Nippon Sanso, NTT Data, Resonac, Data Section, AESC, Mitsui & Co, Kao y Sumitomo Mitsui.

Cuerpo ya sorprendió en su visita anterior a Japón de julio del año pasado al arrancarse a hablar en japonés en parte de su discurso durante en un foro empresarial en la capital nipona, un momento que fue muy aplaudido y que se volvió viral en el país asiático.

Entonces el ministro español explicó que había estudiado un año japonés.

Durante el desayuno de trabajo de hoy, que solo estuvo abierto a la prensa durante los primeros minutos, el ministro destacó el potencial de España como destino de inversiones.

"No tengo que convencerlos, porque sus inversiones ya están en España, pero el mensaje principal es que España es el país en el que hay que estar, dentro de Europa y también del mundo por muchas razones", dijo Cuerpo, ya en inglés.

El ministro mostró también interés en escuchar la opinión de sus interlocutores japoneses sobre las oportunidades emergentes de inversión que ven en España y Europa, y sus posibles preocupaciones para "tratar de resolverlas".

"Japón es un socio estratégico clave para España. He sido ministro durante año y medio y he estado aquí dos veces. Creo que esto es indicativo de lo que esta relación significa para mí y mi Gobierno", dijo.

Tras el desayuno de trabajo, Cuerpo asistió a una reunión con fondos de inversión y bancos japoneses y las empresas emergentes españolas que lo acompañan en este viaje.

En las próximas horas, Cuerpo tiene previsto reunirse con su homólogo japonés, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto, y participar en varias entrevistas con medios locales.