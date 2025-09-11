ONU condena el asesinato de Charlie Kirk y atentados similares que "socavan la democracia"

"Condenamos y nos posicionamos contra todo acto de violencia política que socavan la democracia", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

El asesino ya parece haber sido identificado, no con su nombre pero sí con su imagen, según unas fotografías difundidas hoy por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según han publicado varios medios, la policía ha recuperado el rifle presuntamente usado en el asesinato, y junto a él munición que contenía "mensajes antifascistas y pro-transgénero", un detalle que recogen tanto The Wall Street Journal como el New York Post.

El FBI anunció en X que ofrece hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar a Kirk.

Kirk, activista conservador es conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos.