Petro propone un "diálogo entre civilizaciones" paralelo a la Asamblea General de la ONU

Bogotá, 11 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este jueves que impulsa una reunión paralela a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará a partir del 23 de este mes en Nueva York, para promover lo que calificó como un "primer diálogo de la humanidad" con el fin de "detener la barbarie y alcanzar la paz mundial".