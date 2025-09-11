Sheinbaum recibirá al primer ministro de Canadá, Mark Carney, el 18 de septiembre

En conferencia de prensa, De la Fuente señaló que esta visita se inscribe en seguimiento a la conversación que tuvieron la presidenta Sheinbaum y su homólogo canadiense durante la reunión del G7 en junio pasado en Kananaskis, Canadá.

"Se está preparando esta reunión con mucho detalle. Yo creo que va a ser una reunión muy exitosa, viene un grupo de empresarios canadienses, de empresas importantes, con el primer ministro, vienen tres o cuatro miembros de su gabinete", detalló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

De la Fuente adelantó que la agenda del primer ministro Carney es "fundamentalmente" para revisar "los temas bilaterales", así como los temas que atañen a ambas naciones "como parte del bloque norteamericano".

Asimismo, indicó que "seguramente habrá algunos ajustes interesantes desde el punto de vista de algunas inversiones".

La visita ocurre después de que a inicios de agosto los ministros canadienses de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, y de Asuntos Exteriores, Anita Anand, se reunieron con la presidenta Sheinbaum y funcionarios de su Gobierno en la capital mexicana.

Durante el encuentro, según informó Sheinbaum, se planteó la posibilidad de ampliar la inversión y el comercio directo entre México y Canadá, y se trataron temas de educación.

Por su parte, Anand expresó a medios que para Canadá es de suma importancia “contar con un proceso establecido" para el tratado comercial entre los países norteamericanos Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

También, destacó la buena relación que estableció la presidenta mexicana con el primer ministro Carney durante la reciente cumbre del G7 e insistió en que México es clave para el Gobierno canadiense.

En julio, Sheinbaum y Carney sostuvieron una llamada telefónica donde coincidieron en que es indispensable que EE.UU. respete el tratado comercial entre las tres naciones pese a la amenaza de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La llamada ocurrió en medio de la tensión generada en la región norteamericana por la guerra arancelaria iniciada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero pasado.