Trump asegura que hay "grandes avances" para encontrar al asesino de Charlie Kirk

El mandatario republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de partir hacia Nueva York donde acudirá a un partido de béisbol y pasará el fin de semana.
Preguntado sobre la motivación del asesino, Trump dijo que tiene "indicios", pero afirmó que ofrecerá detalles más adelante.
También confirmó que habló por teléfono con la viuda de Kirk,. Erika, de quien dijo que está "absolutamente devastada".
Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios de la Universidad de Utah Valley para luego escapar.
El FBI difundió este jueves fotografías del presunto autor del crimen y ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su arresto.
Kirk, de 31 años y uno de los 'influencers' de derecha más famosos de Estados Unidos, recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas.