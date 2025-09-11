Zelenski pide más "pasos fuertes" para presionar a Rusia tras reunirse con finlandés Stubb

"Por desgracia, Rusia sigue teniendo la capacidad de continuar y ampliar su agresión. Se necesitan medidas contundentes, no solo por parte de Europa, sino también una fuerte presión que limite realmente el potencial belicista de Rusia", señaló Zelenski en su cuenta de X tras reunirse con Stubb.

Zelenski agradeció a Stubb su apoyo y el de su país después de una cita en la que hablaron de asuntos relacionados con la seguridad, la participación de Finlandia en proyectos de apoyo a Ucrania en su defensa ante Rusia y la violación rusa del espacio aéreo polaco de la noche del martes al miércoles.

"Se prestó especial atención al ataque que los rusos llevaron a cabo ayer contra Polonia", dijo el jefe de Estado ucraniano sobre el encuentro con Stubb.

"Todo indica que el lanzamiento de drones rusos hacia territorio polaco a través del espacio aéreo de Ucrania y Bielorrusia fue deliberado y en ningún caso accidental", agregó Zelenski.

Zelenski y Stubb también rindieron homenaje a los caídos en la guerra con Rusia, según dio cuenta el presidente ucraniano con otra publicación en X, donde un video mostró a ambos mandatarios honrar la memoria de los soldados caídos en la defensa frente a la invasión rusa.

Stubb, recibido horas antes por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, en la estación de trenes de Kiev, ha sido uno de los líderes europeos más activos a la hora de convencer a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que mantenga su apoyo a Ucrania y ofrezca garantías de seguridad al país.

El jefe de Estado finlandés ha estado presente junto con los líderes de las principales potencias europeas en algunas de las conversaciones más importantes entre Trump, el Reino Unido y la UE sobre Ucrania.