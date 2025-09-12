El conseller catalán Jaume Duch visita Viena para impulsar la cooperación con Austria

En un encuentro con la prensa, el conseller explicó que Austria -donde viven hasta unos estimados 2.000 catalanes- es unos de los países europeos en el que Cataluña enfoca sus esfuerzos para mejorar su cooperación económica exterior.

Ante el nuevo régimen de aranceles de Estados Unidos "todo el mundo busca nuevos amigos y nuevas oportunidades para sus empresas y para sus negocios", dijo Duch.

Si bien el conseller destacó la importancia de buscar nuevos espacios de cooperación fuera de Europa, en particular en el Sureste Asiático, al mismo tiempo recalcó que Cataluña no debe olvidar "que existe un mercado interior europeo".

"Creemos que nuestra presencia en Europa significa ser más activos en Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Pero también hay un segundo tipo de 'círculo', que es importante para nosotros, con sectores específicos, y uno de ellos es Austria", explicó Duch.

En ese sentido, el Gobierno autonómico liderado por el socialista Salvador Illa busca nuevos mercados en numeras regiones europeas, como los estados federados de la Baja Austria y Viena, situados en la parte este del país.

Duch se reunió este viernes con representantes de los sectores científico, cultural y empresarial de esas regiones.

Según el conseller, los ámbitos más relevantes para Cataluña son las nuevas energías, en particular el hidrógeno, así como la digitalización y la automoción.

"Estamos invirtiendo mucho en hidrógeno. Austria está haciendo lo mismo y en algún momento tendremos que compartir tecnología porque es algo que se está desarrollando rápidamente", aseguró Duch.

Tras recordar las plantas de coches eléctricos de Cupra y Ebro en Cataluña, el conseller destacó que "cuando se invierte en el sector del automóvil, también se necesitan empresas circundantes en muchos otros aspectos, como las piezas de recambio y las baterías".

"Ese es un sector en el que creemos que podemos mejorar las relaciones comerciales con Austria", concluyó Duch.