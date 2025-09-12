El regreso a Seúl de los detenidos en redada cuestiona las inversiones en EE.UU.

Seúl, 12 sep (EFE).- El avión con los 316 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) aterrizó este viernes en Corea del Sur, tras un episodio que ha generado malestar público y dudas en las futuras inversiones del país asiático en EE.UU.