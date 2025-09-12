Extraditado a Portugal el líder una banda internacional que traficaba cannabis en Europa

En un comunicado, la PJ explicó que el sospechoso, de 48 años, fue detenido en los Países Bajos y extraditado ayer a Portugal, donde este viernes tiene que comparecer para un primer interrogatorio judicial para que se le apliquen medidas cautelares.

La investigación comenzó en 2022, en cooperación con fuerzas de seguridad internacionales y "la estrecha colaboración y articulación" con la Policía española, y gracias a ella en una primera fase las autoridades se incautaron de cerca 1.200 kilogramos de anfetaminas -3-CMC y 3-MMC- y en una segunda, de más de 7.000 kilogramos de cannabis.

Durante las pesquisas, las autoridades determinaron que detrás del tráfico de esos estupefacientes estaba una organización delictiva, integrada por portugueses y extranjeros, que había adquirido empresas farmacéuticas y que se infiltraron en varias sociedades comerciales con licencia para la importación y exportación de cannabis medicinal.

A sabiendas de que en Portugal existen vulnerabilidades y brechas en el sistema de control de las exportaciones de cannabis con ese fin, los delincuentes enviaron miles de kilos de esta droga para venderla ilegalmente, usando documentación y certificados falsos, dijo la PJ.

