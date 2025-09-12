Final Fantasy VII Remake para Switch 2 el 22 de enero y Hyrule Warriors el 6 de noviembre

Estas son algunas de las novedades anunciadas este viernes por Nintendo para su consola más popular.

En una retransmisión en directo a través de sus redes, en la que también se anunció que la película 'Super Mario Galaxy, Movie', secuela de 'Super Mario Bros. Movie' (2023), se estrenará en abril de 2026, la compañía japonesa detalló todos los lanzamientos para Switch y Swith 2 de los próximos meses.

Uno de los más esperado era el 'Final Fantasy VII Remake Intergrade', que narra los hechos de 'Final Fantasy VII' y que cuenta con un sistema de batalla híbrido que mezcla la acción en tiempo real con los combates basados en órdenes.

En cuanto a 'Hyrule Warriors: La era del destierro', los jugadores se enfrentarán a hordas de enemigos con la ayuda de sus aliados y se emparejarán con ellos para ejecutar poderosos sincroataques. Dispondrá de artilugios zonnan y podrán jugar con otra persona en el modo cooperativo o en dos consolas distintas con una sola copia del juego.

Otra de las novedades es 'Pokémon Pokopia', una aventura de construcción en el que los jugadores recolectarán bayas, buscarán rocas y madera, crearán mobiliario, cultivarán la tierra para cosechar verduras y construirán casas para los Pokémon. A partir del 12 de noviembre se podrá reservar el juego en formato digital.

Y dese este mismo viernes se podrá descargar 'Donkey Kong Bananza: Isla de DK + Caza de esmeraldas', primera expansión para 'Donkey Kong Bananza', en la que los jugadores podrán participar en la caza de esmeraldas una vez que hayan superado la historia del juego base, del que hay disponible una versión de prueba gratuita.

'Resident Evil Requiem', la novena entrega de la saga, llegará el 27 de febrero de 2026 a Switch 2, mismo día que 'Resident Evil 7 biohazard' y 'Resident Evil Village', séptimo y octavo episodio, mientras que 'Yoshi and the Mysterious Book' estará disponible en primavera, al igual que 'Tomodachi Life: Una vida de ensueño'.

Nintendo también ha mostrado las primeras imágenes de juegos como 'Fire Emblem: Fortune’s Weave', detalles de 'Resident Evil Requiem', 'Hades II', 'Suika Game Planet', 'Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection' o 'Metroid Prime 4: Beyond y Kirby Air Riders', y ha anunciado contenido descargable para 'Leyendas Pokémon: Z-A'.