Informe de la ONU denuncia la "cultura de la impunidad" asentada en Bielorrusia desde 2020

Ginebra, 12 sep (EFE).- Las autoridades bielorrusas se han negado sistemáticamente a investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos desde la represión de las protestas en las elecciones de 2020, lo que ha consolidado una "cultura de la impunidad" del régimen de Alexander Lukashenko, indica un informe de Naciones Unidas.