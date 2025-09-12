Irán condena a cuatro presos a muerte por colaborar con el Mosad

Los cuatro condenados “provocaron explosiones”, cometieron actos de sabotaje en Teherán y compartieron información de lugares militares y “centros sensibles” en todo el país, dijo el jefe de Justicia de la provincia de Azerbaiyán Occidental, Nasser Atabati, informó la agencia Mehr.

Por su colaboración con el Mosad recibieron pagos en criptomonedas, según el tribunal.

El Poder Judicial iraní informó en agosto pasado de que 20 personas habían sido arrestadas por supuestamente trabajar para los servicios secretos de Israel en los últimos meses, aunque matizó que algunas de ellas habían sido puestas en libertad sin cargos.

Además, al menos seis presos fueron ejecutados por colaborar con el Mosad desde el 13 de junio, día que Israel lanzó una ofensiva militar contra Irán que se alargó durante 12 días.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos.