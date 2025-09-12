La Bolsa de París cierra sin cambios (+0,02 %) a la espera de la evaluación de Fitch

París, 12 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes sin cambios (+0,02 %), expectante por la nota que la agencia Fitch dará en unas horas sobre la solvencia financiera del Estado francés.