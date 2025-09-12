La Bolsa de París cierra sin cambios (+0,02 %) a la espera de la evaluación de Fitch

El CAC-40 cerró en los 7.825,24 puntos, con 22 valores en rojo y 18 en rojo. Semanalmente, la plaza parisina ganó casi un 2 %.
El índice no resultó afectado esta semana por la inestabilidad institucional en Francia, que el lunes vio el final del Ejecutivo con la derrota de una moción de confianza y la llegada del cuarto primer ministro en menos de dos años tras el nombramiento el miércoles de Sébastien Lecornu.
El fabricante de armamento Thales y la consultora Capgemini subieron el 2,79 % y el 1,64 %, respectivamente.
La empresa de tickets restaurantes Edenred lideró las caídas (-6,41 %), seguida por el fabricante de automóviles Stellantis (-1,99 %).
