Tusk dice que tiene información sobre el lugar de despegue e intencionalidad de los drones

Tusk hizo estas afirmaciones en la base militar de Nowa Deba (este del país), desde donde además informó de que mantiene un "contacto constante con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte" y que, tras invocar el artículo 4 del Tratado de la Alianza sobre consultas entre los aliados, espera "conocer pronto" las próximas decisiones de sus socios para proteger el flanco oriental.

Además en un mensaje en la red social X Tusk dijo que "hubiésemos deseado que el ataque con drones en Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos".

El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó hoy sobre un "paquete de soluciones" de la OTAN para Polonia y la intención de Varsovia de adquirir sistemas antidrones de producción nacional.

Tusk también ha desmentido las "manipulaciones y desinformaciones" que sugieren una "casualidad o una provocación ucraniana", y ha pedido a los ciudadanos que se fíen exclusivamente en la información oficial.

El ministro de Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, ha viajado este viernes a Kiev, después de que una veintena de drones rusos entraran el miércoles en el espacio aéreo polaco durante un ataque masivo contra Ucrania.

El pasado miércoles, después de que se produjera la incursión de los drones, Tusk había señalado que los drones habían llegado desde Bielorrusia lo que, según él, descartaba la posibilidad de que fuera algo accidental.

El miércoles se produjeron al menos 19 violaciones del espacio aéreo polaco realizadas por varios sistemas ofensivos rusos, incluidos tres drones que fueron derribados por las defensas antiaéreas de Polonia y la OTAN.