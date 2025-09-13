Detienen en Paraguay a exfuncionario mexicano vinculado al grupo criminal La Barredora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Requena, presunto líder de La Barredora, en una operación coordinada entre distintas agencias de seguridad, "por instrucciones de la presidenta" mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay", agregó García Harfuch, en un mensaje en su cuenta de X, acompañado de una fotografía del detenido.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en el estado de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ahora funge como senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad mexicanas detallaron que Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, en colaboración con el Gobierno de ese país, y posteriormente, fue trasladado a México, donde ha quedado a disposición de las autoridades.

Señalaron que el exfuncionario de Tabasco cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en dicho estado.

Además de que cuenta con una notificación roja emitida por Interpol el 17 de julio pasado, y se encontraba prófugo en Paraguay.

Precisaron que la operación fue encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la SSPC.

Detallaron que el detenido es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.

Destacaron como "fundamental" para la operación la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el CNI, "así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia".

El pasado 22 de julio, García Harfuch confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Ese mismo día, la presidenta Sheinbaum informó en su rueda de prensa matutina que desde octubre de 2024 el Gobierno federal ha estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

Con los señalamientos en su contra por haber sido su "jefe", el senador López Hernández tuvo que enfrentar las primeras acusaciones de que él sabía todos los movimientos de Bermúdez Requena y los opositores comenzaron a decir que era "su García Luna", en referencia al exsecretario de Seguridad, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).