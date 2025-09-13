India mantiene compromiso de lograr pronto un acuerdo con la UE tras últimas negociaciones

"Fue un placer recibirles (al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y al de Agricultura, Christophe Hansen) en la 13ª Ronda de negociaciones del acuerdo de libre comercio India-UE. Mantenemos nuestro compromiso de trabajar para lograr pronto un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso, que genere importantes oportunidades para ambas partes", dijo Goyal en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Ayer, el ministro de Comercio indio reconoció que el acuerdo exigirá "concesiones" de ambas partes, aunque aseguró que el proceso avanza en una dirección "muy positiva".

Según Nueva Delhi, los principales escollos en la negociación siguen siendo las barreras no arancelarias y la necesidad de marcos regulatorios que eviten restricciones al intercambio.

Bruselas apunta a la elevada protección arancelaria india en sectores como la automoción, el vino o los productos lácteos, así como a la necesidad de garantías en estándares medioambientales y de propiedad intelectual.

La India y la UE se han puesto como meta lograr el acuerdo comercial antes de que finalice 2025.

La nueva ronda de negociaciones tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales, especialmente notables entre la India y su mayor socio comercial en la actualidad, Estados Unidos, que impuso en agosto "aranceles punitivos" del 50 % para productos indios por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió a la UE que establezca aranceles del 100 % a China y a la India para castigar a Rusia y forzar a Moscú a finalizar la guerra en Ucrania.

En este marco, la India ha intensificado la conversaciones comerciales con otros socios en las últimas semanas. Además de la UE, se han producido avances con Rusia, China, Japón o Catar.