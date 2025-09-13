Nueve detenidos por agresión a policías en manifestación de extrema derecha en Londres

Con pancartas contrarias a la migración ilegal y portando banderas británicas y las inglesas con la Cruz de San Jorge, la protesta, bajo el lema "Unir el Reino", marchó desde el sur de la capital británica hasta la zona gubernamental de la ciudad.

"Los agentes se ven obligados a intervenir en varios puntos para impedir que los manifestantes de Unir el Reino accedan a zonas estériles (acordonadas), rompan los cordones policiales o se acerquen a los grupos opositores. Varios agentes han sido agredidos", señaló la Policía Metropolitana (Met) en su cuenta de X.

La Met agregó que ha desplegado agentes adicionales "con equipo de protección en varios lugares, así como fuerzas de caballería, para prevenir el desorden".

La fuente indicó que la asistencia a la protesta de "Unidos el reino" ha sido demasiado numerosa en la zona gubernamental y muchos manifestantes no respetaron el recorrido establecido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cuando los agentes intervinieron para detenerlos, se enfrentaron a una violencia inaceptable. Fueron agredidos con patadas y puñetazos. Les lanzaron botellas, bengalas y otros proyectiles. Hasta el momento, hubo nueve arrestados por diversos delitos, pero se ha identificado a muchas más personas como responsables. Los encontraremos y se enfrentarán a la acción policial", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los seguidores de "Unir el reino", que formaron un río de banderas británicas e inglesas por las calles, portaban pancartas con lemas como "Detened las pateras" y "Devolvedlos a casa".

En paralelo a esta manifestación, tuvo lugar otra de rechazo al racismo en la que participaron unas 5.000 personas, según la Policía.