Honor Colorado en crisis y al borde del desbande a dos meses de las internas municipales

En el Gobierno de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”, aseveró al inicio de esta semana Gustavo Leite, senador colorado cartista con permiso y actual embajador paraguayo en Estados Unidos.

Con esta aseveración explotó la interna en el movimiento Honor Colorado, que se da en una coyuntura delicada de la administración de Santiago Peña (ANR-H), quien inició el “segundo tiempo” de su gobierno a los tumbos, deteriorada por una serie de cuestionamientos en su gestión que repercutió en su imagen de gobernante y quien prometió en campaña que “estaríamos mejor”,

Pero la realidad es elocuente. La ciudadanía sufre falta de medicamentos en los hospitales, transporte público pésimo, precario sistema educativo, inseguridad en las calles, aumento dramático del costo de vida, acicateado por la suba extraordinaria del combustible a causa de la guerra en el Medio Oriente, entre otros padecimientos cotidianos.

Esta situación se suma al incumplimiento del pago de la deuda del Estado con las empresas constructoras, vialeras y farmacéuticas, que sobrepasan los US$ 1.350 millones aproximadamente.

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También se suma los crítica a los presuntos negociados en licitaciones del Estado a favor de un grupo económico cercano al presidente Peña, que se observan en el acaparamiento de los depósitos de fondos públicos y el dinero de los trabajadores y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

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Con este paranorama nada alentador, a menos de dos meses de las internas munipales previstas el 7 de junio, que serán no solo un plebiscito del gobierno de Peña, sino determinantes para las chances electorales de Honor Colorado en el 2028.

La situación se agrava, con el estado de salud del líder de HC, el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, quien aún está en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica en el corazón, a fines de febrero pasado.

Todo se inició la semana pasada, en una compostura nada diplomática, embajador y senador con permiso Gustavo Leite, quien dio una serie de críticas al Gobierno que representa ante la Casa Blanca.

Apuntó sus dardos principalmente al exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien acuñó la cuestionada frase economía de guerra, que no condice para nada entre la teoría del doctor en economía de la Universidad de Chigado con la realidad del ciudadano.

Leite fue ministro de Industria y Comercio en la administración del presidente Cartes y muy cercano a Cartes.

Se le sumó, horas después, el expresidente de la Repúbica (2003-2008) Nicanor Duarte Frutos quien espetó al cuestionado titular del Poder, Santiago Peña, que “la soberbia es la víspera de la caída” y fustigó al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT),Óscar Orué.

También el senador y médico personal de Horacio Cartes, Antonio Barrios, quien admitió que hay preocupación en el cartismo por deudas y falta de medicamento.

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“El problema de las deudas con las farmacéuticas y los vialeros nos preocupa, porque hoy los hospitales están resentidos”, expresó Barrios, integrante del primerísimo primer anillo de Cartes y exministro de Salud.

Llamó la atención que tanto Nicanor y Barrios cuestionaron al gobierno de Peña, al día siguiente de la visita de ambos al expresidente Cartes, en su residencia en Asunción.

Advertencia de Calé

No podía quedar atrás, el exsenador e integrante del Comando Nacional de Honor Colorado, Juan Carlos “Calé” Galaverna, quien advirtió que al cartismo está en riesgo de desquebrajamiento.

El exlegislador, quien pasó por todas las carpas coloradas desde 1989, reconoció que la situación interna en HC se agravó con el estado de salud del expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes.

“Está en riesgo la solidez del movimiento más grande del partido, que como coincidimos es Honor Colorado”.

“Sí. En la medida en que no pongamos templanza, serenidad y un poquito de inteligencia, podemos tener como resultado el resquebrajamiento serio del movimiento interno más grande de la historia del Partido Colorado”, manifestó Galaverna.

Galaverna dijo que la situación interna en Honor Colorada coincide con “la maldita coincidencia del ataque que sufrió en su salud el compañero Horacio Cartes”(sic).

Todos los actores citados tienen en común que son cercanos al expresidente Cartes. Sus críticas y advertencias no son un dato menor.

Reflejan que la mentada solidez de Honor Colorado está en riesgo a menos de dos meses de las internas municipales previstas el 7 de junio, que son claves para la existencia del cartismo.

No es solo un plebiscito para el gobierno de Santiago Peña, sino es determinante para las chnaces de mantener el poder en las generales de 2028.

Alliana negó ruptura

Además de los cuestionamientos de Nicanor, Leite y Barrios, se sumaron por su lado, las expresiones del vicepresidente de la República y posible presidenciable, Pedro Alliana.

El segundo del Poder Ejecutivo negó que exista una ruptura en el oficialismo. Tampoco dio nombres, pero aseguró que no permitirán que “gente que se sumó recientemente al movimiento quiera venir con otra mentalidad e ideología a dividir, separar y hacernos pelear”.

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Alliana no dio nombres, pero se colige a quiénes apuntó. “No vamos a permitir que gente que se sumó recientemente al movimiento quiera venir con otra mentalidad e ideología a dividir, separar y hacernos pelear. Eso no va a ocurrir”.

Alliana remarcó que dentro del movimiento HC existe libertad de expresión, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia. Negó que estas situaciones constituyan “factores de ruptura”.

Finalmente, el vicepresidente de la República dijo que el oficialismo se mantiene cohesionado y enfocado en la gestión y descartó cualquier escenario de conflicto interno.

Alliana recordó que en su momento sugirió al presidente Peña cambios en el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo. Indicó que le dijo “de frente” pero que la decisión final corresponde al Jefe de Estado.

“Recibo a mucha gente, hablo con la ciudadanía, le voy a sugerir y recomendar. Pero la decisión es suya. Él sabe que tiene un compañero que está para conspirar”, aseveró.

Los “cuervos” y “carroñeros”

Sin dar nombres, el ministro del Interior y senador colorado cartista con permiso, Enrique Riera, se despachó contra “cuervos” y “carroñeros” que pretenden aprovecharse de la situación de convalecencia de líder, aludiendo al expresidente y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes. Señala que estos actores “intentar sacar provecho político”. Fue en la Academia de Policía en Luque, el jueves pasado.

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“La honestidad no se explica, se vive, se siente, se ve, se sabe. Todo aquello que está sacando la cabeza fuera del agua. Voy a decir, presidente (Peña), y me hago cargo de lo que digo,aprovechando una coyuntura donde un líder natural del Paraguay, que llegó muy alto, muy lejos, que aguantó presiones inexplicables de fuerzas internas y externas, está en un periodo de convalecencia”, expresó Riera.

Vulnerabilidad de HC

Asimismo, el vicepresidente Pedro Alliana se refirió a la situación de salud del expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, quien se recupera de una intervención quirúrgica del corazón, a fines de febrero pasado.

Alliana admitió que le llamó la atención la actitud del embajador Gustavo Leite. Dijo que “hay gente que está buscando cierta visibilidad y aprovechándose de la vulnerabilidad”, del líder del movimiento y presidente del partido, Horacio Cartes.

Por su parte, el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Senado, aseguró que Cartes se encuentra convaleciente, como toda persona enferma que está en proceso de recuperación, pero lo ve fortalecido, no así vulnerable.

“Esta semana estuve en dos oportunidades con el presidente Cartes, yo no le veo vulnerable, para nada, si como médico con título, tengo que decir como neurocrujano con título, tengo que decir que él está en una etapa de convalecencia, como cualquier persona que tuvo una enfermedad, pero no le veo debilitado, le veo con mucha fortaleza”, afirmó Núñez.

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Visita a HC y estirón de orejas

En un intento de calmar las aguas, el vicepresidente Pedro Alliana visitó este viernes al expresidente y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, en su residencia en Asunción. “Me reuní con el querido líder Horacio Cartes, presidente de la ANR.Lo vi muy fuerte y convencido de seguir trabajando juntoscon el Gobierno en beneficio de todos los paraguayos, y proyectando el futuro del Partido Colorado y del país”, posteó Alliana en redes sociales.

La visita se dio casi en simultáneo con la convocatoria del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, al embajador Gustavo Leite a quien le dio un tirón de orejas por su frase sobre el “olor a coima”.

De acuerdo al reporte oficial, el ministro de Relaciones Exteriores le expresó “su disgusto por sus últimas declaraciones” y le recordó que como diplomático ”está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones”. El senador con permiso se disculpó y aseguró que se extralimitó.

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Con estos dos hechos, el oficialismo intentó poner paños fríos a la una interna que explotó y que puede afectar la supervivencia de este grupo de cara al 2028.