Holan: “Soy entrenador, no soy mago”

“Soy entrenador, no soy mago”, expresó el técnico, evidenciando las dificultades para armar el equipo en medio de un calendario apretado. En esa línea, explicó que muchos jugadores llegaron con cargas físicas acumuladas: “Hoy armamos el equipo y venían de hacer trabajos regenerativos”.

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Holan también remarcó la escasa ventana de preparación entre partidos: “Es muy difícil entrenar el día anterior porque no pasaron ni 48 horas del último partido”, lo que limita los ajustes tácticos.

Asimismo, puntualizó casos específicos dentro del plantel, como el de Luciatti, que “no jugaba hace casi un año”, y el de Pérez, quien “está a 20 días de un desgarro”, situaciones que obligan a una constante administración de esfuerzos.

“Vamos administrando cómo podemos para poner el mejor equipo dentro de la cancha”, añadió. Además, se refirió a Freddy Noguera, destacando que “tiene condiciones” y que su oportunidad podría llegar en cualquier momento.