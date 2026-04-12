Meteorología anuncia un domingo inestable, con tormentas y vientos fuertes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reporta que la inestabilidad nos acompañará durante toda la jornada. Actualmente, está vigente un boletín especial meteorológico, ante el avance de un sistema de tormentas que afectó con fuerza desde la madrugada.

Según explicó el meteorólogo Alejandro Coronel, los núcleos de tormentas se intensificaron durante las primeras horas de hoy. En el suroeste de la región Oriental, se registraron acumulados de hasta 53,4 mm.

Lluvia intensa, viento y riesgo de granizo

Asimismo, se espera que las lluvias continúen. Según el boletín, se prevé que en las zonas centro, sur y este de la región Oriental, el agua acumulada podría llegar entre los 70 y 100 mm.

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Los vientos podrían alcanzar los 90 km/h, no se descarta la caída de granizos de forma muy localizada, además se pide precaución ante la frecuencia de los rayos.

Un ambiente pesado y húmedo

Para hoy se prevé un ambiente cálido y con mucha humedad, lo que aumentará la sensación de incomodidad. En la región Oriental, las máximas rondarán los 30 °C, especialmente en el norte. Por su parte, en el Chaco se superará la barrera de los 30 °C.

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La vigencia de este sistema de tormentas se extendería hasta la tarde o noche de este domingo.

Desde la institución recomiendan a la ciudadanía realizar un monitoreo constante de los Avisos Meteorológicos vigentes.