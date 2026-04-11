Alerta de tormenta para cuatro departamentos

La Dirección de Meteorologóa e Hidrología informó que celdas de tormentas continuan desarrollandose sobre el área de cobertura.

Persiste la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de esta noche de este sábado.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es el noroeste de la Región Oriental y suroeste de la Región Occidental.

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Los departamentos afectados son Asunción, norte y sur de Central, norte de Ñeembucú y sur de Presidente Hayes.