Hannah Einbinder, tras ganas el Emmy por 'Hacks': "¡A la mierda el ICE y Palestina libre!

"¡Vamos Birds (en honor al equipo de fútbol americano de Filadelfia), a la mierda el ICE (con uso de el vocablo inglés 'fuck') y Palestina libre!", gritó la actriz durante su intervención en la 77 edición de los premios Emmy que se celebra este domingo en Los Ángeles.

Las palabras 'Fuck ICE' no se llegaron a escuchar durante la retransmisión de la gala, ya que la emisión por cable y televisión lleva un pequeño retraso para censurar palabras malsonantes o actos no aptos para todas las audiencias.

Einbinder interpreta a Ava Daniels en la serie de HBO Max, una guionista de comedia cuya carrera se encuentra en una encrucijada cuando la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) la contrata para modernizar su material.

La 77 edición de los premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión estadounidense, se están llevando a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles.

