Masificación y tensión en los centros de inmigrantes en Creta tras aumento de llegadas

El canal Skai informa de que sólo en la mañana de este domingo han sido rescatadas 275 personas en la costa de Gavdos, una pequeña isla turística al sur de Creta con una población fija de apenas 150 personas.

Una embarcación de Frontex, la agencia europea de fronteras, localizó también hoy dos embarcaciones con un total de 166 ocupantes, indica ese medio.

El diario Kathimerini informa de que otros 220 llegaron a Gavdos y Creta desde la costa de Libia entre el jueves y el viernes.

Casi 32.000 inmigrantes, principalmente ciudadanos de Afganistán, Egipto y Sudán, han llegado a Grecia de forma irregular en los primeros ocho meses del año.

ERT news afirma que hay unos 1.860 migrantes en un campamento en la localidad costera de Chania, en Creta, y que las autoridades están tratando de trasladarlos a centros cerrados en otras partes del país.

Los medios griegos indican que las condiciones allí son deplorables ya que las instalaciones están abarrotadas y las instalaciones sanitarias son insuficientes.

El sindicato de la Guardia Costera ha denunciado que las "condiciones con peligrosas e inaceptables", según Kathimerini.

La tensión está creciendo entre los inmigrantes y ya se han producido algunos incidentes, informa ese diario.

El Ministerio de Inmigración y Asilo de Grecia difundió ayer una circular en la que retira de sus documentos oficiales el término "inmigración irregular" y lo sustituye por "ilegal", informa Kathimerini.

El Ministerio ha ordenado que se informe a los inmigrantes ya residentes en el país de que si se rechaza su solicitud de asilo serán retenidos durante un máximo de 24 meses y que quienes estén ilegalmente en el país se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel, señala ese periódico.

El Parlamento griego aprobó el pasado junio una enmienda de ley, presentada por el Gobierno conservador, que impide que los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Grecia desde el norte de África presenten solicitudes de asilo.