Ministros Exteriores preparan cumbre árabe-islámica en respuesta a ataque israelí en Doha

Las reuniones conjuntas y extraordinarias en Doha de la Liga Árabe, integrada por 22 Estados, y la Organización de la Cooperación Islámica (57 países), fueron decididas tras los bombardeos de la aviación israelí del pasado día 9 contra miembros de Hamás en territorio catarí.

Numerosos países árabes e islámicos condenaron esos ataques, que provocaron la muerte de cinco miembros de la formación palestina y un policía catarí, al considerar que tuvieron como blanco la delegación negociadora del grupo palestino en territorio de un país árabe que media en la guerra de Gaza, y aliado de Estados Unidos.

Catar, que afirmó que ninguno de la delegación negociadora de Hamás fue alcanzado en el ataque, consideró el bombardeo israelí como una "traición" y "terrorismo de Estado" y advirtió de que acabará con el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina.

Las reuniones de Doha se celebran en medio de crecientes llamamientos en los países árabes e islámicos para que en la cumbre de Doha los jefes de Estado no se limiten a condenar la "agresión" contra el territorio de un país árabe, y que tomen una posición "firme" para evitar que se repita.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en un ejercicio inédito de unanimidad, emitió el jueves pasado una declaración conjunta en la que condenó sin ambages los ataques israelíes contra Doha, en un texto aprobado por EE.UU.

Aunque no mencionó el nombre de Israel, el texto de la resolución subrayó su "apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Catar", y destacó que Doha "es territorio de un mediador clave", en referencia a las únicas conversaciones abiertas, aunque sean indirectas, entre Israel y Hamás.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, también mediador en la guerra de Gaza, junto con Catar y EE.UU., ha coordinado el sábado la postura de Egipto respecto al ataque israelí con sus homólogos de Turquía y Pakistán, antes de partir anoche hacia Doha para la reunión ministerial.