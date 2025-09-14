Partido opositor venezolano exige liberación de activista de 20 años, preso hace 15 meses

"Tenía solo 19 años cuando lo detuvieron por formar parte de un recorrido político pacífico. Su verdadero 'delito' fue luchar por un país libre. Jeancarlos es símbolo de una juventud valiente, que no se rinde ante la represión", expresó VP en su cuenta de X.

La formación consideró a Rivas como un "activista brillante" y un "joven inocente con un futuro prometedor que debe estar libre".

"Desde Voluntad Popular seguimos exigiendo su libertad y recordando lo que el régimen quisiera silenciar: su ejemplo", subrayó.

En junio del año pasado, VP indicó que Rivas fue arrestado después de participar en una actividad política en respaldo al líder opositor Edmundo González Urrutia, de cara a las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó a Nicolás Maduro como vencedor, un resultado que la mayor coalición antichavista considera fraudulento.

El activista se encuentra recluido en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y es acusado por los presuntos delitos de incitación al odio y asociación para delinquir, según VP y la ONG Provea.

Un conteo de la organización Foro Penal cifra en 823 los presos políticos en Venezuela, la mayoría de ellos arrestados tras las presidenciales del año pasado.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que son ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.