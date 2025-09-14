Un sondeo sitúa la popularidad de Macron a su nivel más bajo desde que accedió al poder

"La popularidad de Emmanuel Macron cae fuertemente (-7 puntos en comparación con julio de 2025) y se sitúa en un 17 % de opiniones favorables, lo que representa el nivel más bajo jamás registrado desde que llegó al poder en 2017", señalaron los encuestadores, que realizaron el sondeo entre el 11 y 12 septiembre.

El estudio también evalúa la popularidad de Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro nombrado hace cinco días por el propio Macron, en medio de una nueva crisis política por la caída en la Asamblea Nacional del Gobierno de François Bayrou y del malestar social, reflejado en al menos dos paros nacionales este mes.

El trabajo de Ipsos indica que, por un lado, Lecornu se trata de una figura política desconocida para muchos encuestados y, por otro, suma ya una alta tasa de desaprobación.

Un 44 % de ellos dice que no conoce lo suficiente al antiguo ministro de Defensa (2022-2025) y un 40 % tiene una mala opinión del nuevo jefe de Gobierno. Solo un 16 % lo aprueba.

La encuesta vuelve a constatar que los políticos más populares para sustituir a Macron en la presidencia francesa en 2027 son los líderes del ultraderechista Agrupación Nacional (RN): Jordan Bardella, con un 35 % de opiniones favorables, y Marine Le Pen, con un 32 %.

Esta última, candidata predilecta del RN para las presidenciales, no tiene segura su participación en la pugna de 2027, pues ha sido condenada a 5 años de inhabilitación por un caso de malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo. Le Pen aguarda el juicio en Apelación entre enero y febrero de 2026 para saber si podrá concurrir.