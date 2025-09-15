China afirma que Nvidia violó ley antimonopolio al comprar a Mellanox y ampliará pesquisas

En un breve comunicado publicado en su página web, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) se limita a apuntar que "tras las investigaciones preliminares, se determinó que Nvidia violó la ley antimonopolio de la República Popular China".

Además, la mayor empresa del mundo por capitalización de mercado habría infringido también las condiciones de la autorización otorgada por el regulador chino para la mencionada operación, que también había contado con el visto bueno de los organismos pertinentes en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Así, la SAMR "decidió llevar a cabo pesquisas adicionales sobre ello con arreglo a la legislación". El comunicado no hace mención a posibles sanciones ni especifica medida alguna más allá de esto.

Cabe destacar que el anuncio se produce en un día en el que representantes de China y Estados Unidos se reúnen en Madrid para una cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo comercial, con ambas potencias en tregua tras la escalada arancelaria que se tradujo, desde principios de abril, en una suerte de embargo comercial cruzado 'de facto'.

La investigación contra Nvidia data de finales del año pasado, y se abrió en un contexto de tensiones tecnológicas entre Pekín y Washington, acentuadas por las restricciones estadounidenses a más de un centenar de empresas chinas del sector de los semiconductores, en el que el país asiático busca acabar con su dependencia de terceros.

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha convertido a la fabricante de chips, que ya era conocida mundialmente por sus tarjetas gráficas (GPU), en la mayor cotizada del planeta.