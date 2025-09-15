EE.UU. y R. Unido anunciarán acuerdos económicos multimillonarios durante visita de Trump

“Primero, esta visita resaltará una nueva asociación en ciencia y tecnología que incluirá miles de millones de dólares en nuevas inversiones para fortalecer el sector tecnológico de ambos países y fomentar un nuevo crecimiento”, explicaron a la prensa.

También “destacará la cooperación mutua en energía nuclear civil, investigación, inversión y desarrollo”, y “se impulsarán los avances en la cooperación en tecnología de defensa”, agregaron.

El valor total de los acuerdos superará los 10.000 millones de dólares, detallaron las mismas fuentes.

El Gobierno británico anunció este mismo lunes que durante la visita de Trump se firmará el acuerdo Alianza Atlántica para la Energía Nuclear Avanzada, destinado a impulsar la construcción de plantas nucleares en ambos países con fines energéticos.

Trump viajará al Reino Unido del 16 al 18 de septiembre para una visita de Estado, tras haber sido invitado por el rey Carlos III. Se trata de la segunda visita de Estado que realiza a ese país, después de la de 2019 durante su primer mandato, cuando fue invitado por la reina Isabel II.

El republicano será recibido, junto a la primera dama, Melania, por la familia real en el castillo de Windsor, sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, y asistirá a eventos empresariales con líderes del sector tecnológico y financiero.

La delegación estadounidense incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; al embajador Warren Stevens; al enviado especial Steve Witkoff; y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.