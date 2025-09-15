Justicia dominicana condena a 10 años de prisión a una ecuatoriana por tráfico de cocaína

Santo Domingo, 15 sep (EFE).- Un tribunal de República Dominicana condenó a diez años de prisión a una mujer ecuatoriana que intentó viajar a París desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo, con 4,28 kilogramos de cocaína en 2021, informó este lunes el Ministerio Público.