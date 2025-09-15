Mayores de 65 años son ya el 29,4 % de la población nipona con récord también de empleados

Según una estimación elaborada por el Ministerio del Interior y Comunicaciones con motivo de la celebración hoy del Día del respeto a los mayores, actualmente hay 36,19 millones de personas mayores de 65 años en el país asiático.

Se trata de una disminución de 50.000 individuos con respecto al año previo. Pero su proporción respecto al total de la población ha aumentado en una décima con respecto al año pasado, hasta situarse en el actual récord del 29,4 %, muestra del rápido envejecimiento y la caída de la natalidad en el archipiélago.

Por género, 15,68 millones de estos mayores son varones, mientras que 20,51 millones son mujeres.

Es la segunda vez desde 1950 que la población de 65 años o más disminuye en el país asiático, tras el descenso anotado en 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo a otra encuesta del ministerio sobre población activa, los mayores de 65 años con empleo ascienden, además, a 9,39 millones. Respecto al año previo, el número supone un aumento de 160.000 personas y un nuevo máximo en lo que a fuerza laboral respecta, de la que estas personas suponen ya el 13,7 % del total.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El año pasado, la tasa de empleo entre personas de 65 años o más fue del 25,7 %, un aumento de cinco décimas a nivel interanual.

Por edades, el 53,6 % de estos empleados tenían entre 65 y 60 años, el 35,1 % tenían de 70 a 74, y el 12 % tenían 75 años o más.

Las autoridades japonesas pronostican que el número de personas de edad avanzada que trabajan siga aumentando: "Debido a la escasez de mano de obra y la ampliación de la edad de jubilación, hay más oportunidades para que las personas mayores sigan activas", destacó Interior en su informe.