Taiwán envía una delegación agrícola a EE.UU. para reducir brecha comercial con Washington

La comitiva, encabezada por el ministro de Agricultura, Chen Junne-jih, estará en el país norteamericano hasta el próximo 27 de septiembre, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado.

Los miembros de la delegación comenzarán su gira en Washington y luego se dividirán en tres subgrupos -'soja y maíz', 'trigo' y 'carne de res'-, que viajarán a diferentes regiones de EE.UU. "para interactuar y reunirse con autoridades locales y organizaciones agrícolas".

Según la Cancillería isleña, Taiwán se ubicó el año pasado como el octavo mayor mercado de exportación de EE.UU. a nivel mundial, con "importaciones clave" como soja, maíz, trigo y carne de res, entre otros productos agropecuarios.

De hecho, y de acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el valor total de los productos agrícolas y relacionados exportados a Taiwán ascendió a 3.800 millones de dólares en 2024, destacando las ventas de carne de res (709 millones de dólares), soja (601 millones) y maíz (384 millones).

El canciller taiwanés, Lin Chia-lung, admitió en marzo pasado que esta misión tenía por objetivo reducir el superávit comercial de la isla respecto a Estados Unidos y mitigar los aranceles sobre las importaciones taiwanesas impuestos por la administración de Donald Trump, que ascienden al 20 %.

Según cifras oficiales estadounidenses, el superávit comercial de Taiwán con EE.UU. superó los 70.000 millones de dólares en los siete primeros meses de este año, prácticamente lo mismo que durante todo el año anterior, debido al incremento de las compras de semiconductores y productos de alta tecnología.