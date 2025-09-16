El DAX 40 de Fráncfort baja un 1,77 % antes de la reunión de la Fed

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 1,77 %, hasta 23.329,24 puntos, su nivel más bajo desde finales de junio.

Las ventas minoristas subieron en EEUU en agosto un 0,6 % respecto al mes anterior, más de lo previsto, y la cifras del mes anterior fueron revisadas al alza, pero apenas tuvieron repercusión en la renta variable alemana, como tampoco la sorprendente subida de la producción industrial en agosto.

Los mercados ya han descontado que la Fed bajará sus tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles, e incluso algunos inversores especulan que lo hará de forma más agresiva.

La mejora de la confianza inversora en Alemania en septiembre no logró impulsar las compras en Fráncfort, ya que los inversores optaron por la cautela antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

El índice de confianza inversora en Alemania del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) subió en septiembre 2,6 puntos, hasta 37,3 puntos.

"Los expertos de los mercados financieros son cautelosamente optimistas y el índice ZEW se ha estabilizado, pero la situación económica ha empeorado", dijo el presidente del instituto ZEW, Achim Wambach.

Commerzbank perdió un 4,1 %, hasta 31,75 euros, Deutsche Bank cayó un 3,4 %, hasta 30,81 euros, la reaseguradora Hannover Rück cedió un 2,7 %, hasta 241,20 euros, y Münchener Rück lo hizo un 2,7 %, hasta 515,40 euros.

Beiersdorf, que produce marcas como Nivea o Eucerin, cedió un 2,7 %, hasta 92,14 euros, después de que analistas de Jefferies dejaran de recomendar la compra de sus acciones.

En Fráncfort sólo subieron en bolsa la empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care (FMC) con una ganancia del 1,5 %, hasta 42,68 euros, y su matriz la empresa de tecnología sanitaria Fresenius con un alza del 0,5 %, hasta 47,12 euros.

El grupo industrial ThyssenKrupp se recuperó y subió un 4,4 %, hasta 11,44 euros, en el índice de empresas medianas MDAX, después de que la compañía india Jindal mostrara interés por su negocio de acero.

Jindal ha lanzado una oferta no vinculante para comprar Steel Europa, la filial de acero de ThyssenKrupp.

Antes de la noticia las acciones de ThyssenKrupp llegaron a caer hasta un 6 %.