Expulsan a senadora paraguaya y sancionan a colega tras escándalo por filtración de audios

En una sesión extraordinaria que se prolongó por más de cuatro horas, se aprobó -con 40 votos a favor, la unanimidad de los presentes- la resolución que declara la pérdida de investidura de Aquino, conocida en el país como Yami Nal."
Además, se contabilizaron cinco legisladores ausentes.
Con la misma votación se decidió la sanción contra Vera.
En declaraciones a periodistas, el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, calificó de "maratónica" la sesión y defendió que el gobernante Partido Colorado, que cuenta con mayoría parlamentaria, está tomando, según dijo, "decisiones trascendentales".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Acá cualquiera puede irse con esta mayoría que establece la Constitución", alertó el legislador.
La senadora destituida del cargo intentó, durante la plenaria, defenderse de las acusaciones de sus colegas, al asegurar que se sentía víctima de un "complot".
También lanzó advertencias y cuestionamientos a otros senadores, pese a que horas antes había admitido que los audios eran verdaderos, aunque dijo que sacados de contexto.
La resolución del Senado se produce después de que el Ministerio Público abriera una investigación contra Aquino y Vera, a raíz de la filtración de los audios.
En la conversación, la legisladora refiere que una parte de la supuesta donación de Taiwán sería distribuida entre otros senadores, incluido Núñez, algo que han rechazado todos ellos.
Además, en el audio, Vera habría comentado que su voto en el Senado vale "20.000 dólares".