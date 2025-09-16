Expulsan a senadora paraguaya y sancionan a colega tras escándalo por filtración de audios

Asunción, 16 sep (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este martes la expulsión de la senadora Norma Aquino y sancionó con 60 días sin goce de salarios a su colega Javier Vera, ambos aliados del oficialismo, tras la filtración de unos audios en los que al parecer conversan sobre un supuesto reparto de una donación de Taiwán y del presunto pago de votos en esa cámara.